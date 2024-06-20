В России снизились цены на свинину

Национального союза свиноводов Юрий Ковалев заявил газете, что основная причина снижения цен — рост предложения на рынке. Помимо этого, директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев заявил, что в начале сезона овощей и фруктов интерес покупателей мог сместиться в их сторону, что сказалось на ценах на мясную продукцию. За первое полугодие в России было произведено около трех миллионов тонн свинины, что на 5,8% больше, чем в 2023 году.