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Участники картельного сговора заплатят 3,5 млн руб штрафа в Новосибирске

3,5 миллиона рублей заплатят участники картельного сговора.

Источник: Сиб.фм

По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Новосибирской области, предпринимателей региона оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за участие в картельном сговоре.

Уточняется, что они принимали участие в аукционе на заключение контракта по предоставлению клининговых услуг для «Сибирского государственного университета путей сообщения», заранее договорившись согласовать свои действия и нарушили антимонопольное законодательство.

Сейчас в отношении четырех предпринимателей возбуждены административные дела по статье ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.

Ранее Сиб.фм писал, что бывший директор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов не смог выйти из СИЗО.

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