Новый железнодорожный мост через Обь построят в Новосибирске

Этот мост будет направлен на улучшение транспортной инфраструктуры и облегчение пропуска контейнерных поездов через Западную Сибирь.
Грицай поделился планами: «В этом году мы приступим к проектированию, а к концу 2025 года, надеюсь, начнем реализацию инвестиционного проекта по строительству мостового перехода через Обь в направлении Новосибирск-Главный — Западный, — сообщил Грицай. — Это позволит нам снять многие вопросы, в том числе в отношении пропуска транзитных контейнерных поездов».
Он также отметил значительный рост транзитного потока через Западно-Сибирскую железную дорогу за последние три года, особенно в направлении Востока. Важным шагом стало увеличение перевозки грузов на восточном направлении на 15,5 миллионов тонн благодаря внедрению инновационных вагонов и формированию соединенных контейнерных поездов.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске проведут ремонт 7 мостов по национальному проекту «БКД».