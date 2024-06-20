Новый железнодорожный мост через Обь построят в Новосибирске

Грицай поделился планами: «В этом году мы приступим к проектированию, а к концу 2025 года, надеюсь, начнем реализацию инвестиционного проекта по строительству мостового перехода через Обь в направлении Новосибирск-Главный — Западный, — сообщил Грицай. — Это позволит нам снять многие вопросы, в том числе в отношении пропуска транзитных контейнерных поездов».