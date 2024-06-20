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Новый железнодорожный мост через Обь построят в Новосибирске

На пленарном заседании Сибирского транспортного форума начальник Западно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД» Александр Грицай объявил о планах РЖД начать реализацию нового проекта по строительству моста через Обь.

Источник: Сиб.фм

Этот мост будет направлен на улучшение транспортной инфраструктуры и облегчение пропуска контейнерных поездов через Западную Сибирь.

Грицай поделился планами: «В этом году мы приступим к проектированию, а к концу 2025 года, надеюсь, начнем реализацию инвестиционного проекта по строительству мостового перехода через Обь в направлении Новосибирск-Главный — Западный, — сообщил Грицай. — Это позволит нам снять многие вопросы, в том числе в отношении пропуска транзитных контейнерных поездов».

Он также отметил значительный рост транзитного потока через Западно-Сибирскую железную дорогу за последние три года, особенно в направлении Востока. Важным шагом стало увеличение перевозки грузов на восточном направлении на 15,5 миллионов тонн благодаря внедрению инновационных вагонов и формированию соединенных контейнерных поездов.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске проведут ремонт 7 мостов по национальному проекту «БКД».

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