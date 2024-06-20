Каждый третий москвич-миллениал хотел бы приобрести квартиру в новом ЖК

Если в возрасте 29−38 лет почти половина опрошенных (47%) сами выбрали себе квартиру, то в более молодой категории (18−28 лет) таких только 27%, а более половины (54%) — живет в квартирах, доставшихся им по наследству. Чем старше, тем больше возможности взять кредит или накопить себе на квартиру, а в качестве первого взноса можно использовать как раз доставшуюся в наследство квартиру, которая может не устраивать по качественным характеристикам или расположению. Поэтому, вероятно, в категории «молодых взрослых» доля живущих в унаследованной недвижимости сокращается до 33%. В следующей возрастной категории (39−45 лет) доля живущих в самостоятельно выбранных квартирах вырастает еще выше — до 54,4%, а в унаследованном — снижается до 29,7%.