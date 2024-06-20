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В Омске может так и не появиться крематорий

У компании «Феникса» истекло разрешение на строительство.

Источник: Freepik

На заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Омском городском совете обсуждали перспективы строительства крематория в городе. Исполняющая обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяна Фролова сообщила, что планы компании «Феникс» остались нереализованными из-за истечения срока разрешения на строительство.

Несмотря на это, проектом заинтересовались новые инвесторы, однако подробности пока не раскрываются. Планы других компаний, таких как «Помощь» и «Возобновляемые ресурсы», также остаются неопределёнными.

строительство