Приморье и КНДР может связать автомобильный мост через реку Туманная

Приморский край и КНДР в скором времени свяжет автомобильный мост. Соглашение о его строительстве разработал Минтранс России в развитие договоренностей, которые достигли между собой президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осенью 2023 года. Об этом рассказал корреспонденту «Известий» министр транспорта России Роман Старовойт. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По словам министра, автомобильный мост длиной около 850 метров расположится рядом с действующим железнодорожным мостом «Дружба» рядом в районе пункта пропуска «Хасан».
В соответствии с соглашением, российская сторона должна построить 300 метров моста и 2,4 километра подхода к нему, как продолжения автодороги «федеральная трасса “Уссури” — пуск пропуска “Хасан”.
Оставшуюся часть моста и подъезд к нему с другой стороны построят корейские специалисты.
Недавно корреспонденты «КП» побывали в КНДР в составе первой туристической группы, которая посетила эту страну после начала пандемии.