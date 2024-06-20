Приморье и КНДР может связать автомобильный мост через реку Туманная

Приморский край и КНДР в скором времени свяжет автомобильный мост. Соглашение о его строительстве разработал Минтранс России в развитие договоренностей, которые достигли между собой президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осенью 2023 года. Об этом рассказал корреспонденту «Известий» министр транспорта России Роман Старовойт. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».