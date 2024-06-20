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Самолеты «Победы» будут чаще летать по направлению Пермь-Сочи на 40%

Это связанно с увеличением спроса пермяков на билеты до юга страны.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Победа» объявила об увеличении количества рейсов из Перми в Сочи. Теперь лоукостер будет выполнять рейсы в этом направлении до 10 раз в неделю. Информацию об этом сообщили в пресс-службе компании «Победа».

Основной причиной такого решения стал повышенный спрос пермяков на билеты до юга страны. В компании уточнили, что программа частых рейсов продлится до сентября 2024 года. В 2023 году рейсы авиакомпании «Победа» по направлению Пермь-Сочи выполнялись ежедневно. Но в сравнении с прошлогодним сезоном в 2024-ом году частота полётов увеличится на 40%.