Самолеты «Победы» будут чаще летать по направлению Пермь-Сочи на 40%

Основной причиной такого решения стал повышенный спрос пермяков на билеты до юга страны. В компании уточнили, что программа частых рейсов продлится до сентября 2024 года. В 2023 году рейсы авиакомпании «Победа» по направлению Пермь-Сочи выполнялись ежедневно. Но в сравнении с прошлогодним сезоном в 2024-ом году частота полётов увеличится на 40%.