Курс тенге на 20 июня, цены на нефть и металлы

Металлы: цены на золото повысились. Макроданные, указавшие на вялую экономическую активность в США, подкрепили надежды на хотя бы одно снижение процентных ставок ФРС в этом году. Спот-цены на золото к 11:56 по Гринвичу выросли на 0,1%, до 2330,27 доллара за унцию. Накануне золото подорожало примерно на 0,4%, пишет 1prime.ru. Как показали представленные во вторник данные, розничные продажи в США в мае повысились незначительно, а показатель за апрель был пересмотрен с понижением. Это свидетельствует о сохранении слабой экономической активности во 2-м квартале.