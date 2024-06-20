Курс тенге на 20 июня, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок растут на фоне опасений в отношении ее поставок из-за напряженности в Красном море. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:45 аст 19 июня составляет 85,71 долларов за баррель, что на 38 центов (0,45%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов, пишет Интерфакс-Казахстан. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к 19:24 подорожали на 0,25%, до 81,77 долларов за баррель. Греческое торговое судно Tutor, которое ранее атаковали йеменские хуситы в Красном море, предположительно затонуло, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). UKMTO рекомендовало перемещаться в этом районе с осторожностью.
Металлы: цены на золото повысились. Макроданные, указавшие на вялую экономическую активность в США, подкрепили надежды на хотя бы одно снижение процентных ставок ФРС в этом году. Спот-цены на золото к 11:56 по Гринвичу выросли на 0,1%, до 2330,27 доллара за унцию. Накануне золото подорожало примерно на 0,4%, пишет 1prime.ru. Как показали представленные во вторник данные, розничные продажи в США в мае повысились незначительно, а показатель за апрель был пересмотрен с понижением. Это свидетельствует о сохранении слабой экономической активности во 2-м квартале.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 22:23 аст bitcoin торговался по 65 202,91 доллар. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,71%, а ее капитализация составила 1,28 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 581,34 доллара, повысившись в цене на 4,43%. Капитализация этой криптовалюты составила 437,8 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,3 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 20 июня. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 19 июня, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 19 июня.
1 австралийский доллар 306,75 тенге.
1 азербайджанский манат 271,24 тенге.
10 армянский драм 11,86 тенге.
1 белорусский рубль 140,76 тенге.
1 бразильский реал 84,58 тенге.
10 венгерских форинтов 12,48 тенге.
1 гонконгский доллар 58,89 тенге.
1 грузинский лари 165,68 тенге.
1 датская крона 66,26 тенге.
1 дирхам ОАЭ 125,18 тенге.
1 доллар США 459,75 тенге.
1 евро 494,14 тенге.
1 индийская рупия 5,51 тенге.
1000 иранский риал 10,9 тенге.
1 канадский доллар 335,39 тенге.
1 китайский юань 63,35 тенге.
1 кувейтский динар 1500,05 тенге.
1 кыргызский сом 5,25 тенге.
1 малазийский ринггит 97,72 тенге.
1 мексиканский песо 24,98 тенге.
1 молдавский лей 25,95 тенге.
1 норвежская крона 43,63 тенге.
1 польский злотый 114,2 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 122,55 тенге.
1 российский рубль 5,54 тенге.
1 СДР 605,73 тенге.
1 сингапурский доллар 340,58 тенге.
1 таджикский сомони 43,58 тенге.
1 тайский бат 12,55 тенге.
1 турецкая лира 14,12 тенге.
100 узбекских сумов 3,66 тенге.
1 украинская гривна 11,35 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 585,45 тенге.
1 чешская крона 19,87 тенге.
1 шведская крона 44,14 тенге.
1 швейцарский франк 519,73 тенге.
1 южноафриканский ранд 25,65 тенге.
100 южнокорейских вон 33,32 тенге.
1 японская иена 2,91 тенге.