Проезд по автомагистрали из Воронежа в Сочи подорожал

Поездка до Черного моря для воронежцев стала дороже. На участке трассы М-4 «Дон» от 893 по 933 километр в Ростовской области появился новый пункт оплаты. От слободы Дячкино до города Каменск-Шахтинск на легковой машине проезд теперь стоит 150 рублей с понедельника по четверг, а с пятницы по воскресенье и в праздничные дни — 200 ₽ На всех «платках» по дороге в Сочи воронежцу теперь нужно будет потратиться до 2830 рублей.