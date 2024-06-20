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Проезд по автомагистрали из Воронежа в Сочи подорожал

Поездка до Черного моря для воронежцев стала дороже.

Поездка до Черного моря для воронежцев стала дороже. На участке трассы М-4 «Дон» от 893 по 933 километр в Ростовской области появился новый пункт оплаты. От слободы Дячкино до города Каменск-Шахтинск на легковой машине проезд теперь стоит 150 рублей с понедельника по четверг, а с пятницы по воскресенье и в праздничные дни — 200 ₽ На всех «платках» по дороге в Сочи воронежцу теперь нужно будет потратиться до 2830 рублей.

Новый пункт взимания платы от «Автодора» появился на 911 километре.

Стоимость проезда для грузовиков определена в 500 рублей.