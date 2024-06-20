В Новосибирске cкандально известный долгострой на площади Маркса планируют продать за 1,8 миллиарда рублей

Обманутые инвесторы уже почти два года ждут момента продажи долгостроя и надеются, что он уйдет с молотка по адекватной цене. Этот момент действительно важен, ведь после проведения торгов новый собственник должен будет компенсировать инвесторам стоимость их долей, исходя из той цены, по которой он приобрел объект. Впрочем, люди полагают, что вернуть все вложенные деньги им уже не удастся.