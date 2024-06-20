В Новосибирске cкандально известный долгострой на площади Маркса планируют продать за 1,8 миллиарда рублей

Еще в ноябре 2022 года коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда оставила без рассмотрения апелляционную жалобу одного из инвесторов строительства ОТК «Подсолнух».
После чего вступило в законную силу решение Ленинского районного суда, который в мае 2022 года удовлетворил исковое заявление мэрии с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, в связи с истечением срока договора аренды земельного участка, выделенного муниципалитетом под возведение торгового комплекса.
Ответчиками выступили около 170 инвесторов, абсолютное большинство из них физические лица. Эти люди еще в середине нулевых купили площади в строящемся «Подсолнухе». Многие из них вложили по 10−20 миллионов, но взамен ничего не получили.
— Отчет по оценке этого недостроенного здания появилось еще в начале этого года. Неизвестно почему ДЗИИО мэрии Новосибирска понадобилось столько времени, чтобы разместить эту информацию на Федресурсе, но, насколько мне известно, оценочное заключение действует всего 6 месяцев, а поскольку оно было разработано еще в январе, то до 18 июля мэрия должна провести торги, — рассказал Вадим Шаталов.
Информация о результатах проведенного оценочного исследования недостроенного здания ОТК «Подсолнух» опубликована на портале «Федресурс».
— Проведенные исследования и анализ позволяют сделать вывод, что рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на дату оценки «18» января 2024 г. с учетом прав на земельный участок, необходимый для его эксплуатации составляет: 1 841 051 000 (Один миллиард восемьсот сорок один миллион пятьдесят одна тысяча) рублей, — указано в сообщении.
Обманутые инвесторы уже почти два года ждут момента продажи долгостроя и надеются, что он уйдет с молотка по адекватной цене. Этот момент действительно важен, ведь после проведения торгов новый собственник должен будет компенсировать инвесторам стоимость их долей, исходя из той цены, по которой он приобрел объект. Впрочем, люди полагают, что вернуть все вложенные деньги им уже не удастся.
— Я приобретал торговые площади по цене 85 тысяч рублей за квадратный метр. И даже если стоимость объекта в ходе торгов возрастет, то это в любом случае не покроет издержек, с учетом инфляционных процессов, которые произошли за эти годы, — констатировал инвестор.
Для справки, история общественно-торгового комплекса «Подсолнух», который расположен на улице Ватутина тянется уже два десятилетия. Договор аренды земельного участка между мэрией Новосибирска, ООО «Проектная компания “Подсолнух” и предпринимателем Александром Костыриным был подписан еще в октябре 2001 года.
Предполагалось, что торговый комплекс «Подсолнух» станет второй очередью одноименного ТЦ, успешно работающего по соседству. В 2015 году, когда строительство было давно заморожено, несколько крупнейших бенефициаров проекта сумели пролоббировать новый сбор денег с инвесторов на достройку ОТК.
Люди, которые однажды уже оплатили площади, пытались обжаловать это решение, но суды были не на их стороне.
Редакция будет следить за развитием событий.
Иван ЛУДНОВ.