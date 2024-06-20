В Перми могут возвести многоэтажку на месте бывшего кинотеатра «Премьер»

«В рамках комплексного развития предполагается строительство здесь новых жилых домов переменной этажности площадью около 250 тысяч кв. метров. Для обеспечения новой жилой застройки объектами необходимой инфраструктурой за счёт средств инвестора планируется строительство трех детских садов на 100 мест каждый, строительство и переустройство инженерных сетей» — уточнили в ведомстве.