В Перми могут возвести многоэтажку на месте бывшего кинотеатра «Премьер»

Власти Перми разрешили строить 25-этажные дома на улице Куйбышева. О проекте приказа комплексного развития территорий жилой застройки (КРТ) сообщили в пресс-службе краевого министерства строительства.
«В рамках комплексного развития предполагается строительство здесь новых жилых домов переменной этажности площадью около 250 тысяч кв. метров. Для обеспечения новой жилой застройки объектами необходимой инфраструктурой за счёт средств инвестора планируется строительство трех детских садов на 100 мест каждый, строительство и переустройство инженерных сетей» — уточнили в ведомстве.
Сейчас власти Перми готовятся к проведению собраний собственников многоквартирных жилых домов, не признанных аварийными. На встречах будет обсуждаться вопрос включения дома в границы КРТ.
Ранее «Комсомолка» писала, что Эдуард Соснин и Дмитрий Махонин обсудили вопрос строительства на территории ТРЦ «Планета» спортивных площадок.