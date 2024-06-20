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Что изменится в ювелирной отрасли Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию, посвященную дальнейшему развитию ювелирной промышленности, поддержке деятельности по производству и продаже ювелирных изделий, увеличению экспорта готовой продукции, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Sputnik.uz

Речь шла о значительном потенциале республики для наращивания объема производства и экспорта ювелирных изделий.

Ранее Мирзиёев отмечал, что в стране перерабатывается лишь 6% добываемого золота, и экспорт продукции из него составляет всего $78 млн, поэтому важно создавать ювелирные зоны с особыми условиями для предпринимателей, пересмотреть обеспечение отрасли сырьем, подготовку специалистов, производственную цепочку и систему продаж.

В связи с этим министерство экономики и финансов и Торгово-промышленная палата разработали соответствующие предложения.

«В частности, планируется совершенствование деятельности ассоциации “Узбекзаргарсаноати”, расширение ее полномочий и реорганизация системы управления. В целях поддержки производителей отрасли предложено льготы, предусмотренные для членов Ассоциации “Хунарманд”, применять и к индивидуальным предпринимателям — производителям ювелирных изделий, являющимся членами Ассоциации “Узбекзаргарсаноати”.

говорится в сообщении.

Кроме того, изучается возможность установления на срок до 1 октября 2026 года нулевых ставок таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость на оборудование, упаковочные и маркировочные материалы, которые используют в ювелирной отрасли, но не производят в Узбекистане.

Также рассмотрены вопросы создания специальных ювелирных центров, включающих производственные, выставочные и торговые площадки. Главе республики представили информацию о размещении пилотных проектов в Ташкенте и Наманганской области.

«Обсужден вопрос увеличения объема экспорта ювелирных изделий. Предложено установить нулевую ставку таможенной пошлины для экспорта ювелирных изделий, произведенных в нашей стране, в Соединенные Штаты Америки по системе “GSP”.

говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев поручил доработать озвученные меры и разработать программу развития отечественного производства ювелирных изделий на период до 2027 года.

Шавкат Мирзиеев
экономика