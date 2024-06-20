Что изменится в ювелирной отрасли Узбекистана

Кроме того, изучается возможность установления на срок до 1 октября 2026 года нулевых ставок таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость на оборудование, упаковочные и маркировочные материалы, которые используют в ювелирной отрасли, но не производят в Узбекистане.