Что изменится в ювелирной отрасли Узбекистана

Речь шла о значительном потенциале республики для наращивания объема производства и экспорта ювелирных изделий.
Ранее Мирзиёев отмечал, что в стране перерабатывается лишь 6% добываемого золота, и экспорт продукции из него составляет всего $78 млн, поэтому важно создавать ювелирные зоны с особыми условиями для предпринимателей, пересмотреть обеспечение отрасли сырьем, подготовку специалистов, производственную цепочку и систему продаж.
В связи с этим министерство экономики и финансов и Торгово-промышленная палата разработали соответствующие предложения.
«В частности, планируется совершенствование деятельности ассоциации “Узбекзаргарсаноати”, расширение ее полномочий и реорганизация системы управления. В целях поддержки производителей отрасли предложено льготы, предусмотренные для членов Ассоциации “Хунарманд”, применять и к индивидуальным предпринимателям — производителям ювелирных изделий, являющимся членами Ассоциации “Узбекзаргарсаноати”.
Кроме того, изучается возможность установления на срок до 1 октября 2026 года нулевых ставок таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость на оборудование, упаковочные и маркировочные материалы, которые используют в ювелирной отрасли, но не производят в Узбекистане.
Также рассмотрены вопросы создания специальных ювелирных центров, включающих производственные, выставочные и торговые площадки. Главе республики представили информацию о размещении пилотных проектов в Ташкенте и Наманганской области.
«Обсужден вопрос увеличения объема экспорта ювелирных изделий. Предложено установить нулевую ставку таможенной пошлины для экспорта ювелирных изделий, произведенных в нашей стране, в Соединенные Штаты Америки по системе “GSP”.
Шавкат Мирзиёев поручил доработать озвученные меры и разработать программу развития отечественного производства ювелирных изделий на период до 2027 года.