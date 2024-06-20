Средний размер пенсии казахстанцев озвучили в Минтруда

Из релиза ведомства следует, что с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 549,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 487,5 млрд тенге, солидарной пенсии — 1 трлн 61,8 млрд тенге.

В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере — 105% от прожиточного минимума.