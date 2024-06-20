Средний размер пенсии казахстанцев озвучили в Минтруда

Из релиза ведомства следует, что с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 549,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 487,5 млрд тенге, солидарной пенсии — 1 трлн 61,8 млрд тенге.
«По состоянию на 1 июня 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 383 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2024 года составил 132 401 тенге, в том числе размер солидарной пенсии — 89 697 тенге, базовой пенсии — 42 704 тенге».
В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
По данным ведомства, если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
В свою очередь, как уточнили в МТСЗН, размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.