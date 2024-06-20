Трассу Лидога-Ванино в Хабаровском крае ждёт капитальный ремонт

Специалисты ДСД «Дальний Восток» продолжают приводить в нормативное состояние федеральную автомобильную дорогу А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе дирекции, в настоящее время капитальный ремонт ведётся на пяти участках трассы — в Ванинском и Совгаванском районах. Общая их протяжённость составляет 56 километров, из которых 22 ввели в эксплуатацию ещё в прошлом году.
— На первом объекте (км 458 — км 474) продолжаются отсыпка земляного полотна и монтаж водопропускных труб, на участке с 490-го по 507-й км — планировка откосов и устройство обочин. Одновременно с этим на участках с 474-го по 490-й км и с 507-го по 524-й км начали укладывать слои дорожной одежды. Направление от Лидоги до Ванино широко используется для грузовых перевозок, поэтому укреплению основания дорожной одежды уделяется особое внимание, — сообщил директор ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.
Покрытие трассы выполняется из органоминеральной смеси — укладывается оно с помощью специальной машины, которая называется ресайклер. Применение такой технологии позволяет увеличить прочность дорожного полотна и его устойчивость к транспортным нагрузкам. С учётом особенностей эксплуатации данной автомобильной магистрали, эти факторы особенно востребованы.
После завершения капитального ремонта участки общей протяженностью 34 километра будут соответствовать параметрам III технической категории с двумя полосами движения и новым асфальтобетонным покрытием. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на осень текущего года.