Трассу Лидога-Ванино в Хабаровском крае ждёт капитальный ремонт

— На первом объекте (км 458 — км 474) продолжаются отсыпка земляного полотна и монтаж водопропускных труб, на участке с 490-го по 507-й км — планировка откосов и устройство обочин. Одновременно с этим на участках с 474-го по 490-й км и с 507-го по 524-й км начали укладывать слои дорожной одежды. Направление от Лидоги до Ванино широко используется для грузовых перевозок, поэтому укреплению основания дорожной одежды уделяется особое внимание, — сообщил директор ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.