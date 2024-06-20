Белстат назвал регион, лидирующий по темпам строительства жилья в Беларуси

Сообщается, что в период с января по май 2024 года стране было построено 12,7 тысячи квартир. Это больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда построили 12,3 тысячи новых квартир. Сказано, что в эксплуатацию в 2024 году было едено более 1,225 миллионов «квадратов» жилья.