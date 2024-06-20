Белстат назвал регион, лидирующий по темпам строительства жилья в Беларуси. Это следует из опубликованной на официальном сайте статистики Национального статистического комитета.
Согласно опубликованным данным, больше всего жилья за пять месяцев 2024 года было построено в Минской области. Речь идет про 370,7 тысячи квадратных метров. Сказано, что в Витебской области было построено меньше всего — 113,6 тысячи «квадратов».
Сообщается, что в период с января по май 2024 года стране было построено 12,7 тысячи квартир. Это больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда построили 12,3 тысячи новых квартир. Сказано, что в эксплуатацию в 2024 году было едено более 1,225 миллионов «квадратов» жилья.
Уточняется, что из общего числа квадратных метров для граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в эксплуатацию ввели 383,1 тысячи квадратных метров, или 31,3% от общего количества введенного жилья. Сказано, что с государственной поддержкой было построено 246,4 тысячи «квадратов».