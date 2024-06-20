ТАСС: Из-за паводка в Омской области пострадало более 57 тысяч гектаров посевов

Из-за паводка в Омской области — в одном из ведущих аграрных регионов Сибири — был введён режим ЧС федерального значения. Затопления нанесли ущерб более 57 тысяч га посевов. Об этом ТАСС рассказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николай Дрофа.
«На севере области пострадало не так много — порядка 3 000 га. Но больше от паводка пострадала южная часть региона — Русско-Полянский, Павлоградский, Азовский, Щербакульский районы. Всего у нас семь-восемь районов, где гидромет вводил опасное явление “переувлажнение”. Всего же пострадало в регионе около 57 тысяч га», — сообщил Дрофа.
По словам министра, из-за паводка было проведено перераспределение посевных площадей. Чтобы компенсировать выбывшие земельные участки, была засеяна часть угодий, которую раньше планировалось оставить под парами.
Отметим, что в Омской области ежегодно собирают около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в 2023 году из-за засушливого лета их урожай снизился до 2,5 млн тонн.