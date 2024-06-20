ТАСС: Из-за паводка в Омской области пострадало более 57 тысяч гектаров посевов

«На севере области пострадало не так много — порядка 3 000 га. Но больше от паводка пострадала южная часть региона — Русско-Полянский, Павлоградский, Азовский, Щербакульский районы. Всего у нас семь-восемь районов, где гидромет вводил опасное явление “переувлажнение”. Всего же пострадало в регионе около 57 тысяч га», — сообщил Дрофа.