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Продажи кондиционеров в Екатеринбурге выросли в 4 раза

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июня, УралПолит.Ru. За год в Екатеринбурге в 4 раза выросли продажи кондиционеров. Об этом сообщили аналитики Avito.

Источник: Reuters

Доля продаж кондиционеров в категории климатической техники составила 53%. Цена на товар снизилась на 2%. Жители чаще всего покупают новые устройства, средняя стоимость которых — 17 тысяч рублей. Подержанные кондиционеры в среднем стоят 13 тысяч рублей.

На 2 месте в категории по доле продаж — вентиляторы. Цены на товар упали на 21%, их стоимость в среднем составляет 3 тысячи рублей, использованных — 2 тысячи рублей. Тройку замыкают очистители воздуха с долей продаж в 6%. Их покупали на 51% чаще. Средняя стоимость новой техники оценивается в 8 тысяч рублей, подержанной — в около 3 тысяч рублей, пишет URA.RU.

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