Продажи кондиционеров в Екатеринбурге выросли в 4 раза

На 2 месте в категории по доле продаж — вентиляторы. Цены на товар упали на 21%, их стоимость в среднем составляет 3 тысячи рублей, использованных — 2 тысячи рублей. Тройку замыкают очистители воздуха с долей продаж в 6%. Их покупали на 51% чаще. Средняя стоимость новой техники оценивается в 8 тысяч рублей, подержанной — в около 3 тысяч рублей, пишет URA.RU.