Старейший долгострой 20 века в Нижнем Новгороде хотят сдать в 2024 году

Проект был утвержден госэкспертизой в феврале, и работы активно продолжаются. После 20-летнего ожидания более 60 дольщиков, обманутых в свое время строительной компанией, дождутся завершения долгостроя и введение дома в эксплуатацию к марту 2024 года.