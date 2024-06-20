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Старейший долгострой 20 века в Нижнем Новгороде хотят сдать в 2024 году

Строительство остановилось из-за банкротства подрядчика.

В Нижнем Новгороде завершение старейшего долгостроя намечено на 2024 год. Многоквартирный дом, расположенный на пересечении улиц Генкиной, Ижорской, Дунаева и Полтавской, в Советском районе, получит инвестиции в размере 645 млн рублей из регионального бюджета.

Проект был утвержден госэкспертизой в феврале, и работы активно продолжаются. После 20-летнего ожидания более 60 дольщиков, обманутых в свое время строительной компанией, дождутся завершения долгостроя и введение дома в эксплуатацию к марту 2024 года.

Строительство объекта началось еще в конце 20 века. Работы были остановлены из-за банкротства застройщика. Напомним, ранее мы писали, что строительство долгостроя на Жукова завершилось в Нижнем Новгороде.

недвижимость