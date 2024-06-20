В каких регионах Казахстана доля стариков выше, чем в остальных

За прошлый год в стране доля пенсионеров выросла с 11,4% до 11,8%. На начало 2024 года в РК насчитывалось 2,4 млн людей, вышедших на пенсию. В то же время сократился удельный вес в группе детей — с 31,2% до 31%. В абсолютных числах детей стало больше — их в стране 6,2 млн человек.