Непогода уничтожила посадки черешни и яблок в нескольких районах Молдовы

Об этом сообщили руководители районных сельскохозяйственных управлений на онлайн-встрече с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимиром Болей, передает Moldova1.
По представленным данным на основании поданных заявок, в Криулянском районе пострадало более 68 гектаров черешневых деревьев, то есть около 75−80%.
«Проблема заключается в том, что черешня более высокого класса не может быть реализована: она растрескалась, набралась воды и на экспорт уже не пойдет, а перерабатывающие заводы не принимают ее, мотивируя это тем, что у них осталось сырье с прошлого. В целом экспорт осуществлялся в Россию, а также в другие страны. На данный момент ситуация тревожная», — сказал руководитель Криулянского управления сельского хозяйства Виталий Онищук.
В Кэушанском районе пострадали 40 гектаров яблоневого сада, повреждено 12 гектаров черешни. В Единецком районе один фермер зафиксировал повреждение градом 30,5 гектара яблонь и 3 гектаров черешневых деревьев, причем повреждено было около 75%. Яблоки были повреждены на 85−90%. Плоды не осыпались, но пострадали от града. Еще семь гектаров яблонь пострадали от града в Окницком и Флорештском районах.
Глава Минсельхоза Владимир Боля заявил, что Молдова совместно с Румынией разрабатывает проект по повышению эффективности борьбы с градом, который предусматривает обработку облаков ионами серебра путем распыления, поскольку запуск противоградовых ракет запрещен в зоне государственной границы. Сейчас проект проходит стадию тестирования.
«После тестирования мы сможем, во-первых, использовать эти ионы серебра и в районах, которые сегодня не покрыты противоградовыми ракетами, и, во-вторых, вдоль границы, потому что у нас есть граница с Украиной, и стрельба вдоль нее запрещена, также запрещена стрельба в сторону Румынии», — напомнил министр.