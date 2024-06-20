Непогода уничтожила посадки черешни и яблок в нескольких районах Молдовы

«Проблема заключается в том, что черешня более высокого класса не может быть реализована: она растрескалась, набралась воды и на экспорт уже не пойдет, а перерабатывающие заводы не принимают ее, мотивируя это тем, что у них осталось сырье с прошлого. В целом экспорт осуществлялся в Россию, а также в другие страны. На данный момент ситуация тревожная», — сказал руководитель Криулянского управления сельского хозяйства Виталий Онищук.