Петербуржцы считают достойной пенсию в размере 51 000 рублей в месяц

Чем выше текущий доход у граждан, тем выше сумма достойной, по их мнению, пенсии: пенсионные ожидания россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей на 6200 рублей больше, чем у граждан с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (51000 и 44800 рублей соответственно).