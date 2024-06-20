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Активация с помощью турникетов: в метро убирают желтые информационные терминалы

На станциях московского метро начинают снимать желтые информационные терминалы. С мая пассажиры могут активировать онлайн-пополнение «Тройки» и карты москвича на всех турникетах. Их установлено на станциях метро и Московского центрального кольца более четырех тысяч.

«Пассажиры воспользовались новым сервисом уже почти 400 тысяч раз. Теперь не нужно подходить к желтым терминалам — это сэкономит москвичам до 20 минут времени в пути в месяц. По поручению Сергея Собянина мы делаем пассажирские сервисы еще проще и удобнее», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Легко и быстро пополнить «Тройку» или карту москвича поможет мобильное приложение «Метро Москвы». Записать онлайн-пополнение карты можно также с помощью автоматов и терминалов по продаже билетов метро, валидаторов наземного транспорта, телефонов Android с модулем NFC в приложении «Метро Москвы».

Проверить баланс транспортной карты можно в автоматах и терминалах по продаже билетов или мобильном приложении «Метро Москвы».

технологии
метро