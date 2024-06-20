Активация с помощью турникетов: в метро убирают желтые информационные терминалы

«Пассажиры воспользовались новым сервисом уже почти 400 тысяч раз. Теперь не нужно подходить к желтым терминалам — это сэкономит москвичам до 20 минут времени в пути в месяц. По поручению Сергея Собянина мы делаем пассажирские сервисы еще проще и удобнее», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.