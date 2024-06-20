Южнокорейский центр теплоснабжения поможет Узбекистану сэкономить до 70% потребления газа

Он рассказал, что в ходе двухстороннего бизнес-форума стороны договорились о расширении сотрудничества в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. В частности, Узбекистан планирует перенять опыт Южной Кореи в эксплуатации городских систем отопления — начиная от генерации тепла и электроэнергии и заканчивая поставкой до конечных потребителей.