Южнокорейский центр теплоснабжения поможет Узбекистану сэкономить до 70% потребления газа

Об этом сообщил интервью телеканалу «Узбекистон 24» министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.
Он рассказал, что в ходе двухстороннего бизнес-форума стороны договорились о расширении сотрудничества в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. В частности, Узбекистан планирует перенять опыт Южной Кореи в эксплуатации городских систем отопления — начиная от генерации тепла и электроэнергии и заканчивая поставкой до конечных потребителей.
Реализация проекта стартует в следующем году и завершится в 2027-м.