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Южнокорейский центр теплоснабжения поможет Узбекистану сэкономить до 70% потребления газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Для Ташкента и других регионов с помощью Южной Кореи создадут центр теплоснабжения. Это позволит сэкономить потребление газа до 70%, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом сообщил интервью телеканалу «Узбекистон 24» министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

Он рассказал, что в ходе двухстороннего бизнес-форума стороны договорились о расширении сотрудничества в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. В частности, Узбекистан планирует перенять опыт Южной Кореи в эксплуатации городских систем отопления — начиная от генерации тепла и электроэнергии и заканчивая поставкой до конечных потребителей.

Реализация проекта стартует в следующем году и завершится в 2027-м.

экономика
энергетика