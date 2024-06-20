Башкирия планирует создать технопарк в Узбекистане

По данным пресс-службы, представители корпорации провели переговоры с администрацией технопарка «Чирчик».
«Стороны обсудили ряд организационных вопросов о создании совместного проекта нового технопарка в городе Нурафшан», — говорится в сообщении администрации комплекса.
В частности, стороны договорились об обеспечении нового проекта необходимой инфраструктурой, а также о совместной разработке мастер-плана создания нового технологической и производственной базы в Ташкентской области.
Узбекистан и Россия активизируют сотрудничают в создании и развитии совместных технопарков. В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка «Чирчик», в апреле 2023 года аналогичный технопарк открылся в Джизакской области. В октябре прошлого года были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков «Алабуга» и «Мастер».
В январе ассоциация «Узэлтехпром» начала сотрудничество с компаниями из РФ для развития нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области.