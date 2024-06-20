В Кокшетау появится 23 многоэтажных жилых дома

«В рамках государственной программы развития здравоохранения ведется строительство многопрофильной областной больницы. К тому же в селе Красный Яр продолжаются работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. В микрорайоне Сары-Арка ведется строительство детского сада на 280 мест для детей с нарушениями речи, будут построены детский сад на двести восемьдесят мест в селе Красный Яр и садик для маломобильных групп в микрорайоне Коктем. В рамках национального проекта “Комфортная школа”, а также в целях снятия нагрузки ведется строительство двух комфортных школ в микрорайоне Сары-Арка и вблизи трассы Кокшетау — Петропавловск, кроме того, для комфортной школы выделен земельный участок в микрорайоне Бейбитшилик и селе Красный Яр».