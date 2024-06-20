Нижегородцы назвали идеальный размер пенсии. Результатами опроса делится сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
По сравнению с декабрем 2023 года, пенсионные ожидания у нижегородцев выросли на 6%. Теперь горожане мечтают получать по 47 900 рублей. А в среднем по стране «пенсия мечты» составляет 48 100 рублей — это в 2 раза выше настоящей средней пенсии россиян.
Респонденты старше 45 лет считают достойной пенсию в 50 тысяч, а молодые люди готовы обойтись 44 тысячами. Женщины оказались скромнее мужчин в пенсионных ожиданиях, а опрошенные с текущей зарплатой более 100 тысяч и на пенсии расчитывают на большее.