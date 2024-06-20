Самарцы мечтают о пенсии в 48 тысяч рублей

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в Самаре жители хотели бы пенсию в размере 47 700 рублей. В прошлом году сумма была на 1 тысячу меньше. Кроме того, специалисты отмечают, что старшее поколение хотело бы пенсию побольше — в 50 тысяч рублей. Женщины более скромны в пенсионных ожиданиях, чем мужчины.