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Самарцы мечтают о пенсии в 48 тысяч рублей

Жители Самары рассказали, о желаемом размере пенсии.

В Самарской области многие горожане уже задумываются о размере своей пенсии. Местные жители назвали идеальную сумму для отдыха на пенсии.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в Самаре жители хотели бы пенсию в размере 47 700 рублей. В прошлом году сумма была на 1 тысячу меньше. Кроме того, специалисты отмечают, что старшее поколение хотело бы пенсию побольше — в 50 тысяч рублей. Женщины более скромны в пенсионных ожиданиях, чем мужчины.

Аналитики считают, чем выше текущий доход у граждан, тем выше сумма их пенсионных ожиданий.