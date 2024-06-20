В Ростове зарплаты ректоров ведущих вузов достигли 500 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону среднемесячные зарплаты ректоров некоторых ведущих вузов достигли 500 тысяч рублей. Это следует из опубликованных деклараций по итогам 2023 года.
Так, например, глава Южного федерального университета (ЮФУ) в прошлом году ежемесячно получала 506,9 тысячи рублей, а ее заместитель — 247,9 тысячи рублей.
Оплата труда ректора Донского государственного технического университета (ДГТУ) составляла 485 тысяч рублей. Ректору Ростовского государственного экономического университета (РГЭУ) платили по 466,8 тысячи рублей в месяц.
Ранее аналитики сообщили, что медикам в Ростовской области начали предлагать зарплаты до 150 тысяч рублей.