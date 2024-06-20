В Сочи стартовала модернизация Приморской набережной

Разрешение на проведение первого этапа реконструкции было выдано Министерством строительства РФ в марте 2024 года.



Проект включает два этапа. В рамках первого этапа планируется строительство современных гидротехнических сооружений на пляжном комплексе «Маяк», протяженностью около 500 метров. Второй этап предусматривает возведение берегоукрепительных сооружений протяженностью около 1300 метров, от пляжа «Маяк» до парка им. Фрунзе.



На данный момент доступ к набережной и пляжу «Маяк» остается открытым для посетителей. Однако площадь у Южного мола морпорта закрыта для прогулок, так как там работает спецтехника и осуществляется подвоз строительных материалов.



Успешная реализация первого этапа позволит продолжить проект на всей береговой линии курорта. Это расширит пляжную полосу, обеспечит дополнительный комфорт жителям и гостям курорта, а также даст импульс к развитию санаторно-курортного комплекса Сочи.



На Приморской набережной ежедневно отдыхает до 15 тысяч сочинцев и гостей города.