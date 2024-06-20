Рыбакам Хабаровского края определили квоты на лов лососей в Охотском море

В Хабаровске состоялось заседание комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Охотском море в сезоне 2024 года. Коллегиальный орган определил объемы вылова лососевых промысловыми артелями и представителями коренных малочисленных народов Севера, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так комиссия определила, что в эту морскую путину будет добыто порядка 34 тыс тонн лососевых рыб. Из них 20 тыс тонн — горбуша, 11,2 тыс тонн — кета, 412 тонн — нерка, 730 тонн — кижуч, 1,5 тыс тонн — голец.
Для представителей КМНС квота на вылов в зависимости от района проживания и разнообразия видов рыб в конкретном месте (Николаевский, Тугуро-Чумиканский, Аянский районы и Охотский округ), составляет в среднем 100−250 кг лососевых на человека.
Морская путина в Хабаровском крае традиционно начинается в начале июля и длится около двух месяцев. В конце августа начинается лов рыбы в бассейне Амура и других впадающих в Охотское море реках, куда рыба поднимается на нерест.