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Жители Краснодара озвучили пенсию своей мечты

По данным одного из сервисов по поиску работы, большинство жителей краевой столицы хотели бы получать 48,4 тыс. рублей.

Источник: Reuters

При этом, пенсионные ожидания экономически активных краснодарцев выросли на 5% с декабря прошлого года. Тогда граждане хотели иметь пенсию размером 46,1 тыс. рублей.

Больше всего пенсионные ожидания выросли у жителей Липецка — они увеличились на 8,4%.

Согласно результатам исследования, чем старше респонденты, тем выше их пенсионные ожидания. Опрошенные мужчины чаще рассчитывают на более высокую пенсию, нежели женщины.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре мужчины правом на отпуск пользуются реже женщин. 8% работающих горожан более двух лет не были в отпусках, еще 10% ни разу не брали отпуск на текущем месте работы.