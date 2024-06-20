Жители Краснодара озвучили пенсию своей мечты

При этом, пенсионные ожидания экономически активных краснодарцев выросли на 5% с декабря прошлого года. Тогда граждане хотели иметь пенсию размером 46,1 тыс. рублей.
Больше всего пенсионные ожидания выросли у жителей Липецка — они увеличились на 8,4%.
Согласно результатам исследования, чем старше респонденты, тем выше их пенсионные ожидания. Опрошенные мужчины чаще рассчитывают на более высокую пенсию, нежели женщины.
Ранее мы сообщали, что в Краснодаре мужчины правом на отпуск пользуются реже женщин. 8% работающих горожан более двух лет не были в отпусках, еще 10% ни разу не брали отпуск на текущем месте работы.