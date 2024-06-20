В Самаре восстановят «Дом с часами» середины XIX века

На территории архитектурного памятника будет создан так называемый «реставрационный полигон». С 13 по 18 июля участники проекта под кураторством реставратора Михаила Бахмана исследуют конструктив исторических зданий и этапы реставрации. Кроме того, они посетят мастерскую по изготовлению наличников и обучатся работе плотницким инструментом, будут тесать бревна, делать вставки и вычинки (ремонт поверхности новыми кирпичами).