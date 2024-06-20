В Самаре восстановят «Дом с часами» середины XIX века

На территории архитектурного памятника будет создан так называемый «реставрационный полигон». С 13 по 18 июля участники проекта под кураторством реставратора Михаила Бахмана исследуют конструктив исторических зданий и этапы реставрации. Кроме того, они посетят мастерскую по изготовлению наличников и обучатся работе плотницким инструментом, будут тесать бревна, делать вставки и вычинки (ремонт поверхности новыми кирпичами).
Для участия в проекте следует подать заявку до 27 июня. Из общего числа заявителей будет отобрано десять человек. Им оплатят проезд, проживание и питание в период проведения полигона.
Дом купца Андрея Кожевникова известен также как «Дом с часами». У первого владельца здания скончалась от чахотки дочь, и в память о ней он установил на фасаде вырезанные из дерева часы, которые показывают дату смерти ребенка.
Дом входит в туристические маршруты в городе. Он находится на ул. Коммунистической, 5.
Здание было построено во второй половине XIX века. Одно время оно использовалось как жилой дом.
Позже дом расселили и признали подлежащим к сносу. Чтобы защитить здание, его включили в перечень объектов культурного наследия.