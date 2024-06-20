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На петербургских улицах появятся почти 50 новых светофоров

Почти 50 новых светофоров установят в 13 районах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Все новые объекты специалисты подключат к автоматизированной системе управления дорожным движением, которая даст возможность управлять светофорами удаленно, диагностировать поломки и корректировать режим регулирования объектов без выезда на адрес.

В настоящее время в Петербурге работает 1860 светофоров, которые отвечают за безопасность пешеходных и транспортных потоков. Комтранс регулярно обновляет перечень адресов, где необходимо установить новые объекты для повышения уровня безопасности.

«МК в Питере» ранее рассказывал, что новые светофоры Т7 установят на 75 пешеходных переходах в Петербурге.