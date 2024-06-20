На петербургских улицах появятся почти 50 новых светофоров

Все новые объекты специалисты подключат к автоматизированной системе управления дорожным движением, которая даст возможность управлять светофорами удаленно, диагностировать поломки и корректировать режим регулирования объектов без выезда на адрес.
В настоящее время в Петербурге работает 1860 светофоров, которые отвечают за безопасность пешеходных и транспортных потоков. Комтранс регулярно обновляет перечень адресов, где необходимо установить новые объекты для повышения уровня безопасности.
«МК в Питере» ранее рассказывал, что новые светофоры Т7 установят на 75 пешеходных переходах в Петербурге.