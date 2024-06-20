Губернатор Александр Гусев: новый стадион в Воронеже должен отличаться от других арен

В заседании приняли участие главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов, первый заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев, первый заместитель председателя правительства региона Данил Кустов, зампред облправительства Константин Кузнецов, и. о. главы администрации Воронежа Сергей Петрин, руководители исполнительных органов и представители проектировщика — гендиректор проектного института «Арена» Ерлан Бекмухамедов и главный инженер проекта Андрей Горлин. Губернатор Александр Гусев поручил проработать функциональное наполнение периметра ограждения стадиона: оно могло бы быть использовано для размещения наружной рекламы. Глава региона также отметил, что у нового воронежского стадиона должны быть элементы, которые отличали бы его от других футбольных арен страны.