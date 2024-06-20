Губернатор Александр Гусев: новый стадион в Воронеже должен отличаться от других арен

Первый этап проектирования спортивной арены, которая разместится на месте нынешнего Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП) в Воронеже должен быть завершен к 20 июля. Сейчас проектировщик не видит проблем с размещением инженерных сетей, которые могли бы повлиять на ход реализации проекта. Ресурсоснабжающие организации готовы предоставить запрашиваемые мощности. Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы, которое провел губернатор Воронежской области Александр Гусев в среду, 19 июня.
В заседании приняли участие главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов, первый заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев, первый заместитель председателя правительства региона Данил Кустов, зампред облправительства Константин Кузнецов, и. о. главы администрации Воронежа Сергей Петрин, руководители исполнительных органов и представители проектировщика — гендиректор проектного института «Арена» Ерлан Бекмухамедов и главный инженер проекта Андрей Горлин. Губернатор Александр Гусев поручил проработать функциональное наполнение периметра ограждения стадиона: оно могло бы быть использовано для размещения наружной рекламы. Глава региона также отметил, что у нового воронежского стадиона должны быть элементы, которые отличали бы его от других футбольных арен страны.
Проектировщик в свою очередь обещал представить возможность монтажа уникальных мультимедийных элементов, сообщили в пресс-службе облправительства.
Архитектурная комиссия согласовала предпроектное предложение реновации стадиона в декабре 2023-го. К размещению предлагается спортивная арена на 25 тыс. мест. Согласован был вариант, при котором ризалиты, соответствующие входам на трибуны, будут выполнены в виде парусов, а конструкция основания и материалы фасада спроектированы из многократно повторяющихся элементов, что обеспечит идентичность и узнаваемость объекта. РИА «Воронеж» публиковало эскизы.
По итогам заседания рабочей группы 19 июня также стало известно, что комиссия Российского футбольного союза (РФС) 24 июня планирует начать оценку готовности стадиона «Факел» в Воронеже к проведению матчей элитного дивизиона. Таким образом, лицензию для проведения встреч на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) спортивная арена может получить уже до конца месяца.