В Самарской области оказались завышены тарифы на тепло и электричество

«Так, регулятор при установлении тарифов на электроэнергию учел в их составе расходы на уплату налога на прибыль при отрицательных результатах деятельности и иные необоснованные расходы. Также при установлении тарифов в сфере теплоснабжения орган регулирования не проанализировал должным образом представленные ему материалы и основания для учета расходов в их необходимой валовой выручке», — сообщили в областном УФАС.