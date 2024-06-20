В Самарской области оказались завышены тарифы на тепло и электричество

«Так, регулятор при установлении тарифов на электроэнергию учел в их составе расходы на уплату налога на прибыль при отрицательных результатах деятельности и иные необоснованные расходы. Также при установлении тарифов в сфере теплоснабжения орган регулирования не проанализировал должным образом представленные ему материалы и основания для учета расходов в их необходимой валовой выручке», — сообщили в областном УФАС.
По итогам проверки ФАС предписала регулятору исключить из тарифов 602 млн рублей. Кроме того, обоснованность более чем 26 млрд рублей региональному тарифному органу будут дополнительно проанализированы. Всего ведомство выдало органу регулирования 10 предписаний.