В Новосибирске увеличили площадь будущего микрорайона ученых СмартСити

Строительством нового микрорайона занимается Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области. Городок расположится на площади 1,8 млн квадратных метров. Накануне правительство НСО внесло изменения в постановление о комплексном развитии территории, ранее площадь составляла на 400 тысяч квадратных метров меньше. Также увеличилась площадь будущего жилья, она составит 600 тысяч квадратных метров.