В Новосибирске увеличили площадь будущего микрорайона ученых СмартСити

В Новосибирской области приступили к реализации проекта «Территория инновационной и научно-образовательной деятельности “СмартСити-Новосибирск”. Городок для ученых планируют построить до 2035 года в Советском микрорайоне.
Строительством нового микрорайона занимается Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области. Городок расположится на площади 1,8 млн квадратных метров. Накануне правительство НСО внесло изменения в постановление о комплексном развитии территории, ранее площадь составляла на 400 тысяч квадратных метров меньше. Также увеличилась площадь будущего жилья, она составит 600 тысяч квадратных метров.
На территории нового микрорайона планируют возвести многоквартирные дома, три детских сада, две школы, спортивный комплекс и объект здравоохранения. Территорию вокруг благоустроят, здесь создадут парк площадью 40 Га, проект находится в стадии разработки.
Анастасия Новоселова