Белоусов потребовал завершить строительство жилья во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство жилья для военнослужащих Тихоокеанского флота в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, передаёт корреспондент РИА Новости.
Глава оборонного ведомства в четверг проинспектировал строящиеся жилые объекты минобороны в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, посетил площадку строительства жилого фонда для военнослужащих и заслушал доклады командования гарнизона и представителей застройщика.
Главе российского военного ведомства доложили, что два дома будут построены до конца года, ещё два — сданы в июле 2025 года. Кроме того, необходимо в июле ввести в эксплуатацию жилой дом на 190 квартир, строительство которого завершается в настоящее время. Все объекты министр осмотрел лично.
Также Белоусов обратил особое внимание на развитие социальной инфраструктуры в микрорайоне. Кожемяко сообщил, что в микрорайоне планируется строительство школы на 1125 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса, двух детских садов.
Кроме того, министр обратил внимание на жалобы жителей уже построенных домов на работу управляющих компаний. Он дал поручение создать рабочую группу из представителей ответственных подразделений военного ведомства, региона, управляющих компаний и самих жильцов. Белоусов отметил, что все обращения жителей домов министерства нужно отработать и дать оценку действиям управляющих компаний, которые обслуживают объекты.
«При заселении первого из этих домов военнослужащие-участники спецоперации и члены их семей должны быть обеспечены жильем в приоритетном порядке», — добавил Белоусов.