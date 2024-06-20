Белоусов потребовал завершить строительство жилья во Владивостоке

Главе российского военного ведомства доложили, что два дома будут построены до конца года, ещё два — сданы в июле 2025 года. Кроме того, необходимо в июле ввести в эксплуатацию жилой дом на 190 квартир, строительство которого завершается в настоящее время. Все объекты министр осмотрел лично.