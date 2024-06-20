Красноярскому ипподрому продлили льготу по налогу на землю

«Налоговая льгота в год составляет 5,8 миллиона рублей. К сожалению, пока мы можем говорить не о развитии ипподрома, а лишь о его сохранении. Но это тоже дорогого стоит, ведь объект может обеспечивать 18 тысяч посещений в год. А это увлечённые конным спортом дети, больше 140 профессиональных спортсменов, дети с ограниченными возможностями здоровья, которые могут заниматься иппотерапией совершенно бесплатно — на средства краевой субсидии. На соревнования на ипподром приходит огромное количество зрителей. То есть это объект, который можно и нужно развивать, преображать, чтобы больше красноярцев занималось конным спортом», — отметил депутат.