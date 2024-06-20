Красноярскому ипподрому продлили льготу по налогу на землю

Красноярский ипподром получил льготу в 2022 году, после того, как в акционерном обществе «Росипподромы» решили выставить землю на торги из-за якобы убыточности учреждения. Продажу удалось предотвратить силами общественности, муниципальных и краевых властей. Город также решил оказать посильную помощь ипподрому в виде налоговых послаблений.
Сейчас предыдущий льготный период закончился. На сессии директор ипподрома, председатель краевой федерации конного спорта Юрий Голиков, рассказал, что освобождение его организации от платежей помогло поправить дела и даже выйти в прибыль.
«До предоставления нам льготы убытки составляли около трёх миллионов в год. Сейчас экономию мы вкладываем в инфраструктуру. Например, реконструировали дорожки, обновили электропроводку, отремонтировали конюшни, водопровод, гостевые денники, которые занимают приезжие участники соревнований. За счёт прибыли удалось повысить зарплату сотрудников», — рассказал Юрий Голиков.
Ипподром включён в план подготовки к 400-летию Красноярска, обсуждаются стратегия развития спортивного объекта и варианты привлечения инвестиций.
«Насколько эффективно организация использовала налоговую льготу, мы попросили проверить Контрольно-счётную палату города, вынесли на сессии такое протокольное решение. Но и без проверки очевидно, что ипподрому нужно помогать и держать под контролем процесс реконструкции, которую планируется провести к 400-летию Красноярска», — пояснил депутат горсовета Максим Сиротинин.
Уже разработана проектно-сметная документация реконструкции, также есть эскиз обновлённого ипподрома. Депутат выразил надежду, что инвестор на работы найдётся, и этот спортивный объект станет визитной карточкой Красноярска.
По словам Артемия Любушкина, председателя постоянной комиссии по бюджету, собственности и экономической политике, важно, что льгота помогает сохранить ипподром для города.
«Налоговая льгота в год составляет 5,8 миллиона рублей. К сожалению, пока мы можем говорить не о развитии ипподрома, а лишь о его сохранении. Но это тоже дорогого стоит, ведь объект может обеспечивать 18 тысяч посещений в год. А это увлечённые конным спортом дети, больше 140 профессиональных спортсменов, дети с ограниченными возможностями здоровья, которые могут заниматься иппотерапией совершенно бесплатно — на средства краевой субсидии. На соревнования на ипподром приходит огромное количество зрителей. То есть это объект, который можно и нужно развивать, преображать, чтобы больше красноярцев занималось конным спортом», — отметил депутат.