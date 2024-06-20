Дом на улице Тунакова в Казани не снесут, а капитально отремонтируют

После рассмотрения заявления собственников и нанимателей жилья многоквартирного дома № 43 по улице Тунакова, в соответствии с заключением городской межведомственной комиссии, решено признать дом неаварийным и не подлежащим сносу (по техническому заключению № 66−23), отмечает документ.
С учетом ограниченно работоспособного состояния конструктивных элементов, администрации Кировского и Московского районов рекомендовали внести дом в Краткосрочную программу капремонта общего имущества на 2026−2028 годы.
До начала капремонта власти должны вести мониторинг технического состояния конструктивных элементов для обеспечения безопасности людей в местах общего пользования этого дома, ограничив доступ в опасную зону.