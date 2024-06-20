Названа причина приостановки деятельности омской стоматологической клиники

Пресс-служба Павлоградского суда Омской области сообщила в четверг, 20 июня 2024 года, что стоматологическая клиника, расположенная в поселке Павлоградка, не представила своевременно в УМВД России по Омской области годовой отчет за 2023 год о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств, психотропных веществ.