Названа причина приостановки деятельности омской стоматологической клиники

«Кроме того, отчет представлен клиникой в искаженном виде. По факту выявленного правонарушения в мае 2024 года в отношении общества с ограниченной ответственностью составлен протокол об административном правонарушении», — говорится в сообщении суда.
Как заявляется, на заседании суда представитель стоматологической клиники подтвердил инкриминируемую вину.
Суд приостановил деятельность стоматологической клиники, связанную с оборотом, использованием прекурсора наркотических средств и психотропных веществ, на семь суток.
Отметим, что постановление суда еще не вступило в законную силу.