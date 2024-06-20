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Названа причина приостановки деятельности омской стоматологической клиники

Пресс-служба Павлоградского суда Омской области сообщила в четверг, 20 июня 2024 года, что стоматологическая клиника, расположенная в поселке Павлоградка, не представила своевременно в УМВД России по Омской области годовой отчет за 2023 год о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств, психотропных веществ.

Источник: Engin Akyurt/CC0

«Кроме того, отчет представлен клиникой в искаженном виде. По факту выявленного правонарушения в мае 2024 года в отношении общества с ограниченной ответственностью составлен протокол об административном правонарушении», — говорится в сообщении суда.

Как заявляется, на заседании суда представитель стоматологической клиники подтвердил инкриминируемую вину.

Суд приостановил деятельность стоматологической клиники, связанную с оборотом, использованием прекурсора наркотических средств и психотропных веществ, на семь суток.

Отметим, что постановление суда еще не вступило в законную силу.