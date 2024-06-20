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В Свердловской области резко взлетели цены на картофель

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня, ФедералПресс. В Свердловской области за минувшую неделю почти на 20% подорожал картофель. Вместе с ним, согласно данным Свердловскстата, на 5% поднялись цены на репчатый лук.

Средняя цена килограмма картофеля достигла 48,24 рубля, лука — 47,46 рубля. Морковь и свежие огурцы выросли в цене на 2,45 и 3,68% соответственно, достигнув стоимости 70,55 и 114,32 рубля за килограмм. По мнению экспертов, такое подорожание сезонных овощей вполне естественно — запасы предыдущего урожая подошли к концу, а новый еще не созрел.

Зато почти на 2% снизилась цена на привозимые из жарких стран бананы — 166,51 рубля за килограмм. Слегка (в пределах 1−2%) подешевели курятина (207,51 рубля за килограмм), колбасы (526,28 — 683,83 рубля за килограмм), макаронные изделия (124,69), капуста (38,99), свекла (81,29) и помидоры (196,44 рубля за килограмм). Водка подорожала на 0,52%, достигнув средней стоимости 725,87 рубля за литр. В пределах 1% выросли цены на все виды горючего для автомобилей.

экономика