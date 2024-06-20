В Свердловской области резко взлетели цены на картофель

Зато почти на 2% снизилась цена на привозимые из жарких стран бананы — 166,51 рубля за килограмм. Слегка (в пределах 1−2%) подешевели курятина (207,51 рубля за килограмм), колбасы (526,28 — 683,83 рубля за килограмм), макаронные изделия (124,69), капуста (38,99), свекла (81,29) и помидоры (196,44 рубля за килограмм). Водка подорожала на 0,52%, достигнув средней стоимости 725,87 рубля за литр. В пределах 1% выросли цены на все виды горючего для автомобилей.