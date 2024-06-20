В Омске рост стоимости проезда компенсируют скидками

Глава профильного департамента транспорта Вадим Кормилец ознакомил народных избранников с обстоятельствами, которые побудили муниципалитет выйти с таким предложением, а также отметил, что для населения подготовлено сразу несколько вариантов получения скидки.
«Экономически обоснованные тарифы на перевозку пассажиров, утверждаемые Региональной энергетической комиссией Омской области, растут ежегодно вместе с ценами на топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, запасные части, шины, услуги, приобретение подвижного состава на условиях финансового лизинга, обязательное страхование пассажиров и прочими статьями расходов. В Омске стоимость провозной платы для населения в общественном транспорте сохранялась неизменно низкой более пяти лет, в то время как в других городах-миллионниках, например, в Казани, Перми, Новосибирске, Красноярске, Челябинске, Самаре, Екатеринбурге, повышение стоимости проезда происходило постоянно, начиная с 2022 года», — озвучил Вадим Кормилец.
В результате анализа экономической ситуации специалисты выяснили, что с момента последнего повышения стоимости проезда в Омске инфляция выросла на 30 с лишним процентов. Необходимое дизельное топливо поднялось в цене примерно на 32%, примерно в таких же параметрах выросла цена на тяговую электроэнергию, тогда как метан стал дороже на 53%. Не стоит забывать и о необходимости повышения заработной платы работникам пассажирских предприятий и затратах на приобретение в лизинг подвижного состава (рост примерно на 75% и 79% соответственно).
Несмотря на то что департамент предлагает установить с 1 июля 2024 года оплату проезда в размере 40 и 35 рублей за наличные и по безналичной форме, на несколько месяцев в городе введут скидочную систему. При расчете через систему быстрых платежей путем сканирования данных с NFT-табличек в салоне пассажиры заплатят на 8 рублей меньше. Такое предложение будет действовать до конца сентября 2024 года, в тестовом режиме расчет через СПБ уже доступен пассажирам троллейбусов и трамваев.
Оценив логику действий департамента и принимаемые муниципалитетом меры, члены комитета предварительно согласовали предложенные изменения.