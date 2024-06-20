В Омске рост стоимости проезда компенсируют скидками

Несмотря на то что департамент предлагает установить с 1 июля 2024 года оплату проезда в размере 40 и 35 рублей за наличные и по безналичной форме, на несколько месяцев в городе введут скидочную систему. При расчете через систему быстрых платежей путем сканирования данных с NFT-табличек в салоне пассажиры заплатят на 8 рублей меньше. Такое предложение будет действовать до конца сентября 2024 года, в тестовом режиме расчет через СПБ уже доступен пассажирам троллейбусов и трамваев.