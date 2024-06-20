Первый в России завод по производству высокомолекулярного полиэтилена построят в Петербурге. Инвестор — разработчик и производитель средств индивидуальной бронезащиты — вложит в создание объекта один миллиард рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.