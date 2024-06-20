Первый в России завод по производству высокомолекулярного полиэтилена построят в Петербурге. Инвестор — разработчик и производитель средств индивидуальной бронезащиты — вложит в создание объекта один миллиард рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.
— Планируется, что производственная площадка разместится на Нефтяной дороге вблизи Волковского кладбища. Ранее на этом участке предполагалось строительство жилого комплекса, — уточнил чиновник.
Чтобы реализовать задуманное, инвестор в лице НПО Спецматериалов приобрел во Фрунзенском районе территорию площадью шесть гектаров. Городские власти в свою очередь продолжают оказывать содействие, благодаря которому растет количество предприятий.
Напомним, ранее на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, которое позволит запустить в Северной столице новый завод по переработке рыбы. В создание производственного комплекса «Балтийский Берег» инвестирует пять миллиардов рублей. Его также разместят во Фрунзенском районе. Объект обеспечит работой около 500 человек.