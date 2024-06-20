Налог на добычу полезных ископаемых повысят в Казахстане

Такая норма заложена в Законы «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс) и “О введении в действие Кодекса РК “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс)”. Предусматриваются меры стимулирования предпринимателей по внедрению в промышленную эксплуатацию научных достижений, в том числе путём уменьшения налогооблагаемого дохода по расходам, связанным с опытно-конструкторскими работами, а также предоставление налоговых преференций при создании научных центров при исследовательских университетах.