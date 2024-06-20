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Еще три автодороги хотят сделать платными в Казахстане

Три дороги республиканского значения хотят сделать платными в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранса. Речь о трассах из Актобе и Костаная до России и от Кызылорды до Аральска.

Источник: Getty Images

Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта РК опубликовал на своем сайте информацию о том, что разработаны проекты приказов об использовании автомобильных дорог общего пользования республиканского значения на платной основе для следующих направлений:

  • Актобе — граница Российской Федерации (на Оренбург);
  • Кызылорда — Аральск;
  • Костанай — граница Российской Федерации (на Троицк).

"Проекты разработаны согласно Концепции развития транспортно-логистического потенциала РК до 2030 года. Принятие проекта позволит использовать транспортно-логистический потенциал РК и развивать платность.

Тем самым, деньги, полученные от взимания платы от проезда по этим участкам будут направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог, организацию движения по ним и приобретение необходимой дорожно-эксплуатационной техники для содержания платных автомобильных дорог", — сказано в анонсе к обсуждению проекта.