Еще три автодороги хотят сделать платными в Казахстане

Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта РК опубликовал на своем сайте информацию о том, что разработаны проекты приказов об использовании автомобильных дорог общего пользования республиканского значения на платной основе для следующих направлений:
- Актобе — граница Российской Федерации (на Оренбург);
- Кызылорда — Аральск;
- Костанай — граница Российской Федерации (на Троицк).
"Проекты разработаны согласно Концепции развития транспортно-логистического потенциала РК до 2030 года. Принятие проекта позволит использовать транспортно-логистический потенциал РК и развивать платность.
Тем самым, деньги, полученные от взимания платы от проезда по этим участкам будут направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог, организацию движения по ним и приобретение необходимой дорожно-эксплуатационной техники для содержания платных автомобильных дорог", — сказано в анонсе к обсуждению проекта.