Еще три автодороги хотят сделать платными в Казахстане

Тем самым, деньги, полученные от взимания платы от проезда по этим участкам будут направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог, организацию движения по ним и приобретение необходимой дорожно-эксплуатационной техники для содержания платных автомобильных дорог", — сказано в анонсе к обсуждению проекта.