Инвестор планирует построить новый проспект на севере Петербурга к 2028 году

Строительная компания возьмет на себя все этапы строительства нового проспекта — подготовку градостроительной документации, которая предполагает проекты планировки и межевания территории, строительную документацию и, непосредственно, сами строительные работы. Создание и благоустройство Орлово-Денисовского проспекта пройдет в два этапа: участок от Суздальского шоссе до Заповедной улицы, а после — от Заповедной до Шуваловского проспекта. Также инвестор проведет работы по монтажу уличного освещения, установке светофоров и остановок общественного транспорта. Вместе с этим, компания проведет реконструкцию уже существующего участка Шувалоского проспекта протяженностью около 100 м от Парашютной до Ново-Никитинской улицы.