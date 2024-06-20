Власти Калининграда не нашли денег на реконструкцию Советского проспекта

«В связи с высокой стоимостью работ мы этот объект на сегодняшний день не реализуем. Проектная документация готова, будем запрашивать деньги у правительства Калининградской области и готовить проект бюджета на 2024−2025 годы с корректировками и указанием этого объекта», — сказал Шлыков.