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Власти Калининграда не нашли денег на реконструкцию Советского проспекта

У города нет нужного объёма финансирования.

Реконструкцию Советского проспекта в Калининграде не начинают из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщил вице-мэр Игорь Шлыков на профильной комиссии горсовета в четверг, 20 июня.

Расширять планировали участок от улицы Борзова до Габайдулина. Сумма контракта, рассчитанная экспертизой, — 2,2 миллиарда рублей.

«В связи с высокой стоимостью работ мы этот объект на сегодняшний день не реализуем. Проектная документация готова, будем запрашивать деньги у правительства Калининградской области и готовить проект бюджета на 2024−2025 годы с корректировками и указанием этого объекта», — сказал Шлыков.

Первоначально работы должны были провести ещё в 2023 году.