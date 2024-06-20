Опасный отрезок «трассы смерти» Тюмень — Омск планирую сделать 4-полосным

В региональном министерстве транспорта рассказали, что участок трассы с 540-го по 579 км расширят до четырёх полос. Также в ведомстве отметили, что на этом участке планируется разделить встречные потоки. О сроках пока говорить ещё рано, сейчас только разработан проект. Всё зависит от финансирования, отметили в ведомстве.