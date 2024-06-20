Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасный отрезок «трассы смерти» Тюмень — Омск планирую сделать 4-полосным

Об этом рассказали в министерстве транспорта.

Виталий Хоценко провёл трансляцию доклада об итогах работы правительства за 2023 год. Во время трансляции прозвучал вопрос о трассе Тюмень — Омск, которую давно уже называют «трассой смерти».

В региональном министерстве транспорта рассказали, что участок трассы с 540-го по 579 км расширят до четырёх полос. Также в ведомстве отметили, что на этом участке планируется разделить встречные потоки. О сроках пока говорить ещё рано, сейчас только разработан проект. Всё зависит от финансирования, отметили в ведомстве.

Трасса Тюмень — Омск печально известна. Именно на этой трассе чаще всего случаются аварии. Недавно мы сообщали, что на трассе Тюмень — Омск произошла трагическая авария, в результате которой погибла семья из Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа. Водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу, столкнувшись с легковушкой «Шевроле-Лачетти».