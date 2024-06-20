В Ростове автобусы с неисправными кондиционерами снимают с линии

«С мая текущего года, по результатам контроля, было выявлено уже более 120 нарушений. В ходе проверок 25 единиц подвижного состава были сняты с линии для незамедлительного проведения работ по техническому обслуживанию системы кондиционирования», — рассказали в администрации.