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В Ростове автобусы с неисправными кондиционерами снимают с линии

Ростовская область, 20 июня 2024. DON24.RU. В Ростове автобусы с неисправными кондиционерами снимают с линии. С мая текущего года таких случаев произошло уже 25, сообщили в администрации города.

Как сказано в сообщении, ежедневно в городе дежурят три мониторинговые группы, которые следят за соблюдением температурного режима в общественном транспорте.

«С мая текущего года, по результатам контроля, было выявлено уже более 120 нарушений. В ходе проверок 25 единиц подвижного состава были сняты с линии для незамедлительного проведения работ по техническому обслуживанию системы кондиционирования», — рассказали в администрации.

Также сообщается, что с 17 июня департамент транспорта Ростова организовал контрольные проверки автобусов в вечернее время в автопарках транспортных предприятий.

Ранее мы сообщали, что мать ростовчанки, которая начала терять сознание в душном автобусе, поблагодарила всех неравнодушных за помощь.