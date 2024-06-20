В Пермском крае в июне вновь выросли цены на бензин

На прошлой неделе на автозаправках Пермского края вновь зафиксировали рост цен на бензин. Как следует из данных Росстата, с 11 по 17 июня стоимость автомобильного топлива в среднем выросла на 17 копеек и достигла 56,06 рублей за литр.
Больше всего за неделю подорожал бензин марки АИ-98. Цена за литр выросла сразу на 40 копеек — до 71,04 рубля. Литр бензина марки АИ-92 подскочил на 14 копеек — до 51,69 рублей. Стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 13 копеек — до 56,2 рублей за литр. Цена дизельного топлива выросла на 12 копеек. Сейчас оно стоит 65,96 рубля за литр.
На сегодняшний день Пермский край по-прежнему лидирует по ценам на бензин среди регионов Приволжского федерального округа. В среднем по Приволжью стоимость литра бензина составила 53,97 рублей.